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Le 1er juin 2026, Wilfran Moufouma-Okia, chef des services de prévision climatique de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), montre du doigt des graphiques affichés sur un écran d'ordinateur au siège de l'OMM à Genève. Le 2 juin 2026, l'OMM a annoncé qu'il y avait 80 % de chances que le phénomène El Niño, responsable du réchauffement climatique, se développe entre juin et août, augmentant ainsi le risque d'événements météorologiques extrêmes.
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AVIS DE TEMPETE

20 octobre 2026

Voilà pourquoi le super El Niño pourrait bien couper… votre internet

Un phénomène né à des milliers de kilomètres, dans les eaux équatoriales du Pacifique, pourrait-il vraiment couper le Wi-Fi d’un foyer breton ou normand ? La mécanique, aussi indirecte soit-elle, existe bel et bien, via le jet-stream et la circulation des dépressions atlantiques. Mais entre un super El Niño historique annoncé et ses conséquences concrètes sur la France, les climatologues eux-mêmes avancent prudemment. Faut-il déjà s’inquiéter, ou simplement rester attentif ?

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science , météorologie , Super El Niño , phénomène , tempête , vent , coupures , éléctricité , Internet , monde , sécheresse , ouragan

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A PROPOS DES AUTEURS
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Guillaume Séchet

Guillaume Séchet est un météorologiste. Présentateur météo et prévisionniste à La Chaîne Météo (entre 1996 et 2007), puis à Météo News (entre 2007 et 2009) et depuis 2009 à BFMTV, il est également le créateur et responsable de la société Meteo-Villes qui englobe des sites de météo expertisée pour 19 grandes agglomérations. Il est également l'auteur de 4 ouvrages sur les évènements climatiques (les plus connus étant "Quel temps !" et "Y'a plus de saison").