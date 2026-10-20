AVIS DE TEMPETE
20 octobre 2026
Voilà pourquoi le super El Niño pourrait bien couper… votre internet
Un phénomène né à des milliers de kilomètres, dans les eaux équatoriales du Pacifique, pourrait-il vraiment couper le Wi-Fi d’un foyer breton ou normand ? La mécanique, aussi indirecte soit-elle, existe bel et bien, via le jet-stream et la circulation des dépressions atlantiques. Mais entre un super El Niño historique annoncé et ses conséquences concrètes sur la France, les climatologues eux-mêmes avancent prudemment. Faut-il déjà s’inquiéter, ou simplement rester attentif ?
9 min de lecture
Guillaume Séchet est un météorologiste. Présentateur météo et prévisionniste à La Chaîne Météo (entre 1996 et 2007), puis à Météo News (entre 2007 et 2009) et depuis 2009 à BFMTV, il est également le créateur et responsable de la société Meteo-Villes qui englobe des sites de météo expertisée pour 19 grandes agglomérations. Il est également l'auteur de 4 ouvrages sur les évènements climatiques (les plus connus étant "Quel temps !" et "Y'a plus de saison").
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Guillaume Séchet est un météorologiste. Présentateur météo et prévisionniste à La Chaîne Météo (entre 1996 et 2007), puis à Météo News (entre 2007 et 2009) et depuis 2009 à BFMTV, il est également le créateur et responsable de la société Meteo-Villes qui englobe des sites de météo expertisée pour 19 grandes agglomérations. Il est également l'auteur de 4 ouvrages sur les évènements climatiques (les plus connus étant "Quel temps !" et "Y'a plus de saison").