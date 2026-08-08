IMMOBILIER
8 août 2026
Voilà pourquoi le plan de la mairie de Paris pour faire baisser le prix du m2 ne fera qu’aggraver la crise du logement
Paris veut faire baisser les prix de l’immobilier et ramener les investisseurs institutionnels sur le marché locatif. Pour Bertrand Moine, la stratégie risque pourtant d’aggraver la pénurie : encadrement des loyers, fiscalité et sous-construction pèseraient davantage que le niveau des prix lui-même.
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THEMATIQUESMode de vie
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Moine est entrepreneur, co-fondateur de Digital Village, un réseau de plus de 6 000 m² d'espaces innovants dédiés au numérique, combinant espaces de coworking, cafés et zones évènementielles.
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A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Moine est entrepreneur, co-fondateur de Digital Village, un réseau de plus de 6 000 m² d'espaces innovants dédiés au numérique, combinant espaces de coworking, cafés et zones évènementielles.