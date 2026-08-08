IMMOBILIER

Voilà pourquoi le plan de la mairie de Paris pour faire baisser le prix du m2 ne fera qu’aggraver la crise du logement

Paris veut faire baisser les prix de l’immobilier et ramener les investisseurs institutionnels sur le marché locatif. Pour Bertrand Moine, la stratégie risque pourtant d’aggraver la pénurie : encadrement des loyers, fiscalité et sous-construction pèseraient davantage que le niveau des prix lui-même.