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Immobilier. (Image d'illustration)
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IMMOBILIER

8 août 2026

Voilà pourquoi le plan de la mairie de Paris pour faire baisser le prix du m2 ne fera qu’aggraver la crise du logement

Paris veut faire baisser les prix de l’immobilier et ramener les investisseurs institutionnels sur le marché locatif. Pour Bertrand Moine, la stratégie risque pourtant d’aggraver la pénurie : encadrement des loyers, fiscalité et sous-construction pèseraient davantage que le niveau des prix lui-même.

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MOTS-CLES

logements , Pénurie , encadrement des loyers , Paris

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A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Moine
Entrepreneur

Bertrand Moine est entrepreneur, co-fondateur de Digital Village, un réseau de plus de 6 000 m² d'espaces innovants dédiés au numérique, combinant espaces de coworking, cafés et zones évènementielles.

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