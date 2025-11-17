LA MINUTE TECH

17 novembre 2025

Voilà le site qui vous permet de vérifier si les mots de passe de vos comptes en ligne ont été piratés

Avec l’ajout de plus d’un milliard d’e-mails et de 1,3 milliard de mots de passe à sa base, Have I Been Pwned vient de franchir un seuil inédit : celui où les méga-fuites deviennent moins des événements ponctuels que le symptôme d’une économie cybercriminelle industrialisée.