17 novembre 2025
Voilà le site qui vous permet de vérifier si les mots de passe de vos comptes en ligne ont été piratés
Avec l’ajout de plus d’un milliard d’e-mails et de 1,3 milliard de mots de passe à sa base, Have I Been Pwned vient de franchir un seuil inédit : celui où les méga-fuites deviennent moins des événements ponctuels que le symptôme d’une économie cybercriminelle industrialisée.
