Voilà la véritable raison qui pousse la Commission européenne à lancer une procédure contre Apple qu’elle sait pourtant difficilement gagnable sur le fond

Dirk Auer est directeur de la politique de concurrence au Centre international de droit et d'économie (ICLE). Dirk Auer est Professeur adjoint au Centre de Recherche - Droit & Economie de la Concurrence et de l'Innovation et à l’Université catholique de Louvain (UCLouvain). Ses recherches portent sur le droit et l'économie de l'antitrust, en mettant l'accent sur la politique d'innovation, les marchés numériques et l'économie des données. Il a également travaillé dans les pratiques de concurrence de deux cabinets d'avocats internationaux.