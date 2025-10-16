Violences

Violences conjugales : une étude menée auprès de nombreuses victimes montre la récurrence des stratégies d'attachement émotionnel traumatique déployées par les abuseurs pour contrôler leurs cibles

Au début, il écoute, comprend, rassure. Puis, peu à peu, il isole, déstabilise, culpabilise. Ce n’est pas de l’amour, c’est une stratégie : le “lien traumatique”. Une nouvelle recherche menée à l’Université de Cambridge dévoile comment certains agresseurs fabriquent délibérément la dépendance affective pour mieux contrôler leurs victimes. Entre séduction, partage de blessures et récompenses aléatoires, ce mécanisme transforme l’attachement en outil d’emprise psychologique, souvent sans qu’aucune violence physique n’entre en jeu.