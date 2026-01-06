©
Un homme cueille des feuilles de thé vert dans une plantation du mont Mengding, à Ya'an, dans la province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine, le 11 juin 2024.
MONDE VEGETAL
6 janvier 2026
La vie sexuelle des plantes est probablement plus compliquée que ce que vous imaginez
Immobiles et silencieuses, les plantes semblent mener une existence simple. Pourtant, derrière leurs fleurs se cache une vie sexuelle étonnamment complexe. Hermaphrodisme, sexes séparés, systèmes intermédiaires : la reproduction des plantes à fleurs révèle une diversité insoupçonnée qui bouscule notre vision du monde végétal.
A PROPOS DES AUTEURS
Lila Maladesky est doctorante en biologie à l'Université de Lund.
