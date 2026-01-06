POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un homme cueille des feuilles de thé vert dans une plantation du mont Mengding, à Ya'an, dans la province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine, le 11 juin 2024.

©

Un homme cueille des feuilles de thé vert dans une plantation du mont Mengding, à Ya'an, dans la province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine, le 11 juin 2024.

MONDE VEGETAL

6 janvier 2026

​La vie sexuelle des plantes est probablement plus compliquée que ce que vous imaginez

Immobiles et silencieuses, les plantes semblent mener une existence simple. Pourtant, derrière leurs fleurs se cache une vie sexuelle étonnamment complexe. Hermaphrodisme, sexes séparés, systèmes intermédiaires : la reproduction des plantes à fleurs révèle une diversité insoupçonnée qui bouscule notre vision du monde végétal.

Photo of Lila Maladesky
Lila Maladesky Go to Lila Maladesky page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

science , Plantes , sexualité , reproduction , espaces verts , plantations , travaux , recherche , Étude

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Lila Maladesky image
Lila Maladesky

Lila Maladesky est doctorante en biologie à l'Université de Lund.

Populaires

1Du Venezuela au Groenland : et si la vraie logique de la politique de Trump à l’international échappait largement aux Européens…
2Droit vs rapport de force au Venezuela… et en Iran : voilà pourquoi le débat sur Trump passe largement à côté de la réalité du XXIe siècle
3Iran : ces discrets “coups de pouce” que préparent les Américains pour accélérer la chute du régime des mollahs
4 Les gens qui vieillissent le mieux partagent tous un même trait de caractère
5Ces voix en Russie qui n’hésitent plus à mettre ouvertement en cause l’échec de Poutine dans sa stratégie de superpuissance du Sud global
6La Bourse est euphorique (ou presque), mais l’économie réelle reste sur le banc de touche, notamment en Europe et surtout en France
72026, France de Macron : l’insécurité, en avalanche