Best-Of du 20 au 26 septembre

Sous marin nucléaire français, élément clé de la force de dissuasion nationale.
Dilemme atomique

Vers une nouvelle doctrine nucléaire française : les trois choix qui s’offrent à Emmanuel Macron

Face à une menace russe exacerbée à l'Est de l'Europe et aux incertitudes sur la fiabilité de l'allié américain, les pays européens sont tentés de trouver une autonomie stratégique en leur sein. De ce fait, la France a plusieurs fois évoqué la possibilité d'un parapluie nucléaire européen, basé sur sa propre dissuasion, étendue aux frontières européennes. Mais sans provoquer encore de changement concret dans la doctrine nucléaire française. Une situation en passe d'évoluer alors que le président Macron s'est exprimé en faveur d'une refonte de la dite doctrine.

avec Stéphane Audrand
author imageStéphane Audrand

Stéphane Audrand est consultant en risques internationaux (armements, nucléaire, agriculture), historien, officier de réserve.

Voir la bio »

