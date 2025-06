Révolte

Vers un soulèvement populaire en Iran ? Révélations sur ce qui se joue en coulisses en l’état

Et si l’Iran touchait au point de rupture ? Dans un contexte de guerre larvée et de pressions internationales, Emmanuel Razavi décrypte un tournant décisif. Pour la première fois, Reza Pahlavi appelle à une insurrection. En face : un régime fragilisé, divisé entre réformateurs compromis et conservateurs radicalisés. Et dans l’ombre, des coalitions d’opposition qui s’organisent. Le pari d’un renversement semble à portée. Mais les Iraniens, longtemps trahis par l’Occident, hésitent encore à croire qu’ils ne seront pas une fois de plus abandonnés.