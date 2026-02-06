POLITIQUE
Le logo de DeepSeek, une entreprise chinoise d'intelligence artificielle qui développe des modèles de langage open source, et le logo de ChatGPT, le chatbot d'intelligence artificielle d'OpenAI.
FIN D'UN MONDE

6 février 2026

Vers l’apocalypse de l’industrie du Software face à la concurrence de l’IA ?

La violente correction boursière subie par les éditeurs de logiciels a ravivé un vieux fantasme des marchés : celui d’une disparition brutale d’un secteur sous l’effet d’une rupture technologique majeure. Avec la montée en puissance fulgurante de l’IA générative et les annonces d’acteurs comme Anthropic, certains investisseurs redoutent une remise en cause radicale du modèle SaaS et parlent déjà de « SaaSpocalypse ». Derrière cette panique, une question centrale se pose : l’intelligence artificielle est-elle en train de sonner le glas de l’industrie du software telle que nous la connaissons ? Avec quels gagnants et quels perdants ? Décryptage.

Frédéric Mouffle Go to Frédéric Mouffle page

7 min de lecture

Frédéric Mouffle

Directeur général associé du groupe ASK’M / KER-MEUR. Expert en cyber sécurité. Conférencier sur les menaces émergentes, spécialisé dans la sensibilisation auprès des entreprises.

