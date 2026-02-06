FIN D'UN MONDE

6 février 2026

Vers l’apocalypse de l’industrie du Software face à la concurrence de l’IA ?

La violente correction boursière subie par les éditeurs de logiciels a ravivé un vieux fantasme des marchés : celui d’une disparition brutale d’un secteur sous l’effet d’une rupture technologique majeure. Avec la montée en puissance fulgurante de l’IA générative et les annonces d’acteurs comme Anthropic, certains investisseurs redoutent une remise en cause radicale du modèle SaaS et parlent déjà de « SaaSpocalypse ». Derrière cette panique, une question centrale se pose : l’intelligence artificielle est-elle en train de sonner le glas de l’industrie du software telle que nous la connaissons ? Avec quels gagnants et quels perdants ? Décryptage.