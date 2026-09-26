LES ARCHIVES SECRETES DES EPIDEMIES

Variole ovine : l'ADN de ce vieux virus était caché dans des livres de liturgie médiévaux

Des parchemins vieux de plus de mille ans ont conservé l’ADN du virus de la clavelée. Une découverte qui éclaire l’histoire de cette maladie des moutons et réserve une surprise : des traces ont aussi été trouvées dans des peaux de bovins et de chèvres.