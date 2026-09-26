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Une famille de moutons. (Image d'illustration)
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LES ARCHIVES SECRETES DES EPIDEMIES

26 septembre 2026

Variole ovine : l'ADN de ce vieux virus était caché dans des livres de liturgie médiévaux

Des parchemins vieux de plus de mille ans ont conservé l’ADN du virus de la clavelée. Une découverte qui éclaire l’histoire de cette maladie des moutons et réserve une surprise : des traces ont aussi été trouvées dans des peaux de bovins et de chèvres.

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MOTS-CLES

adn , virus , santé , pathogènes , maladies anciennes

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Louis L'Hôte

Louis L’Hôte est doctorant en génétique des agents pathogènes anciens à l’École d’agriculture et des sciences alimentaires de l’University College Dublin.

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Kevin Daly

Kevin Daly est professeur associé à l’University College Dublin.

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