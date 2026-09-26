LES ARCHIVES SECRETES DES EPIDEMIES
26 septembre 2026
Variole ovine : l'ADN de ce vieux virus était caché dans des livres de liturgie médiévaux
Des parchemins vieux de plus de mille ans ont conservé l’ADN du virus de la clavelée. Une découverte qui éclaire l’histoire de cette maladie des moutons et réserve une surprise : des traces ont aussi été trouvées dans des peaux de bovins et de chèvres.
5 min de lecture
MOTS-CLESadn , virus , santé , pathogènes , maladies anciennes
THEMATIQUESSanté
Louis L’Hôte est doctorant en génétique des agents pathogènes anciens à l’École d’agriculture et des sciences alimentaires de l’University College Dublin.
Kevin Daly est professeur associé à l’University College Dublin.
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Louis L’Hôte est doctorant en génétique des agents pathogènes anciens à l’École d’agriculture et des sciences alimentaires de l’University College Dublin.
Kevin Daly est professeur associé à l’University College Dublin.