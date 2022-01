Valérie Pécresse souffre-t-elle d’un déficit de voix chez les jeunes électeurs ?

Universitaire, Edouard Husson a dirigé ESCP Europe Business School de 2012 à 2014 puis a été vice-président de l’Université Paris Sciences & Lettres ( PSL ). Il est actuellement professeur à l’Institut Franco-Allemand d’Etudes Européennes (à l’Université de Cergy-Pontoise). Spécialiste de l’histoire de l’Allemagne et de l’Europe, il travaille en particulier sur la modernisation politique des sociétés depuis la Révolution française. Il est l’auteur d’ouvrages et de nombreux articles sur l’histoire de l’Allemagne depuis la Révolution française, l’histoire des mondialisations, l’histoire de la monnaie, l’histoire du nazisme et des autres violences de masse au XXème siècle ou l’histoire des relations internationales et des conflits contemporains. Il écrit en ce moment une biographie de Benjamin Disraëli.

Atlantico : Lorsque l’on voit les sondages actuels, à quel point Les Républicains et Valérie Pécresse souffrent-ils d’un déficit de voix chez les jeunes électeurs ? A l’inverse qui en profite ?

Edouard Husson : C'est un aspect très frappant, qui ne concerne pas que la France. En Allemagne, aux dernières élections législatives, le SPD et la CDU étaient les partis favoris...des plus de 50 ans. Les générations plus jeunes ont voté pour les verts et les libéraux. Comparez les auditoires durant la campagne du Congrès LR - ce n'est pas seulement Valérie Pécresse qui est en cause; et des meetings de Zemmour, pleins de jeunes. Ce que l'on ne voit pas, chez LR, c'est que les votants des jeunes générations ont intériorisé l'idée qu'ils ont/auront un niveau de vie inférieur à celui de leurs parents et grands parents. La République En Marche avait au départ un petit flux de jeunes et un nombre important de jeunes actifs. Mais comme le renouveau et l'autonomie locale promis par le parti sont restés de vains mots, on a un alignement du parti présidentiel sur un électorat plus âgé - ce qui va poser d'ailleurs un problème à Valérie Pécresse. Les jeunes préfèrent voter plus à droite ou plus à gauche que le centre-droit de Pécresse et le centre-gauche de Macron.

Dans quelle mesure essayer de ramener des jeunes à elle pourrait bénéficier à la candidate de LR ? A quel point est-ce une nécessité ?

Pour cela, il faudrait qu'elle fasse soit de l'écologie radicale, soit du Zemmour soit du libéralisme pur et dur. Je suis bien d'accord avec vous que la candidate Pécresse a besoin d'élargir son socle. Elle plafonne à 16% actuellement dans les sondages, en concurrence avec Marine Le Pen. Les Républicains ont eu une chance inouîe avec l'engagement de Guilhem Carayon, qui a multiplié le nombre d'adhérent jeunes par six en un an. (Ils ont été 13000 à voter au Congrès). Mais que vont-ils en faire? La plupart des sondages donnent du 0 ou du 1% d'intentions de vote pour Valérie Pécresse dans la catégorie 18-24 ans.

À Lire Aussi

Eric Zemmour et la fin du sortilège mitterrandien qui paralysait la droite

Y-a-t-il dans les pays occidentaux (Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, etc.) des exemples gagnants pour mobiliser les jeunes au profit d’un candidat de droite ?

Je me permets d'insister sur le fait que les mots que nous utilisons ne sont plus adaptés. Pour les jeunes, Valérie Pécresse n'est pas une femme "de droite" - sauf à être un militant de la gauche dure. Elle est centriste. Elle appartient à la partie la plus riche et favorisée de la société. la droite, pour les jeunes, c'est Zemmour ou Marine Le Pen. Si l'on veut garder une large acception de la notion de droite, on peut dire que le FDP en Allemagne, a bien mobilisé les jeunes lors des élections de la fin septembre. Alors que le parti faisait 11% pour l'ensemble de la population, il a fait plus de 20% pour les 18-30 ans.

Que reste-t-il à Valérie Pécresse d’un point de vue sociologique comme cible possible chez les jeunes ? Doit-elle jouer la carte libérale ?

Emmanuel Macron a déjà joué la carte libérale en 2017 avec la startup nation. Je le mentionnais plus haut comme une possibilité mais il est peu probable que cela marche à nouveau. Zemmour, lui s'est emparé de l'électorat jeune de droite. On pourrait imaginer que la candidate s'empare de la détresse étudiante du fait des confinements COVID - elle a été ministre de l'Enseignement Supérieur, en outre. Mais elle semble obnubilée par le segment "enfermiste" de son électorat, favorable aux mesures de confinement les plus strictes.

Guillaume Peltier a annoncé ce dimanche qu’il soutenait Éric Zemmour lors d’une interview au Grand Rendez-vous Les Echos-CNEWS-Europe 1. Christian Jacob a annoncé son exclusion des LR. Ce tournant va-t-il renforcer le fossé et impacter le choix des jeunes vis-à-vis de la candidate Les Républicains et pour Eric Zemmour ? Cette nouvelle stratégie d'Eric Zemmour rebat-elle les cartes de la campagne présidentielle ?

Je ne pense pas que le ralliement de Guillaume Peltier à Eric Zemmour change beaucoup de choses pour ce qui est de l'afflux des jeunes. Guillaume Peltier n'est pas une personnalité politique très identifiée. Et l'impact sur ka jeunesse, encore une fois, est un des atouts de Zemmour.

À Lire Aussi

Le quatre-quarts : et les adhérents LR mirent un terme au rêve asphyxiant de l’unité de l’UMP