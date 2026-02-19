(DES)UNION DES GAUCHES ?

19 février 2026

Union des gauches : la bataille fait rage pour déterminer si la mort de Quentin D. sera un tournant ou non

La mort de Quentin Deranque, les mises en cause de membres de la Jeune Garde et les liens évoqués avec La France insoumise ont ravivé le débat sur la violence politique. On a le sentiment que LFI devient, pour une partie de la gauche, un véritable repoussoir.