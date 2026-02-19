POLITIQUE
Une pancarte portant l'inscription « Quentin tué par la milice de Mélenchon » est affichée sur un escalier lors d'une cérémonie d'hommage à Quentin Deranque, à Nantes, le 18 février 2026.
(DES)UNION DES GAUCHES ?

19 février 2026

Union des gauches : la bataille fait rage pour déterminer si la mort de Quentin D. sera un tournant ou non

La mort de Quentin Deranque, les mises en cause de membres de la Jeune Garde et les liens évoqués avec La France insoumise ont ravivé le débat sur la violence politique. On a le sentiment que LFI devient, pour une partie de la gauche, un véritable repoussoir.



Virginie Martin et Gérard Quentin

mort de Quentin , LFI , PS , union des gauches , vote utile , la jeune garde , violence politique

Politique
Virginie Martin image
Virginie Martin

Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire. Co-fondatrice de Spirales Institut. Elle a publié avec Bruno Cautrès, en 2026, "Jeux de pouvoir Quand les politologues regardent des séries" aux éditions du Cerf.

Gérard Quentin image
Gérard Quentin

Quentin Gérard est journaliste

