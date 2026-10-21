"CHICKEN RUN"
21 octobre 2026
Une scientifique dit pourquoi les poulets ne se sont jamais rebellés contre l'élevage intensif
Pourquoi les poulets, vaches ou porcs n’ont-ils jamais évolué pour se défendre contre l’élevage intensif ? Une biologiste de l’évolution explique que la sélection artificielle pratiquée par les humains a favorisé la docilité et la productivité, empêchant toute « rébellion » génétique.
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A PROPOS DES AUTEURS
Stine Willum Adrian est professeure de sociologie à l'Université de Tromsø.
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Stine Willum Adrian est professeure de sociologie à l'Université de Tromsø.