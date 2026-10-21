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Des poulets dans un élevage en plein air à Saint-Médard, dans le sud-ouest de la France.
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"CHICKEN RUN"

21 octobre 2026

Une scientifique dit pourquoi les poulets ne se sont jamais rebellés contre l'élevage intensif

Pourquoi les poulets, vaches ou porcs n’ont-ils jamais évolué pour se défendre contre l’élevage intensif ? Une biologiste de l’évolution explique que la sélection artificielle pratiquée par les humains a favorisé la docilité et la productivité, empêchant toute « rébellion » génétique.

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MOTS-CLES

ferme , Animaux , renard , poulets , poules , rébellion , sélection naturelle , reproduction , humains , vaches , Cochons , découverte , recherche , élevage , éleveurs , agriculteurs , techniques d'élevage , adn , révolte , chicken run

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Stine Willum Adrian

Stine Willum Adrian est professeure de sociologie à l'Université de Tromsø.