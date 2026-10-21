"CHICKEN RUN"

Une scientifique dit pourquoi les poulets ne se sont jamais rebellés contre l'élevage intensif

Pourquoi les poulets, vaches ou porcs n’ont-ils jamais évolué pour se défendre contre l’élevage intensif ? Une biologiste de l’évolution explique que la sélection artificielle pratiquée par les humains a favorisé la docilité et la productivité, empêchant toute « rébellion » génétique.