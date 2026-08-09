RECHERCHE MEDICALE

Une plus grande quantité de vitamine D pendant la grossesse rend-elle les enfants plus intelligents ?

Une étude danoise suggère qu’une supplémentation plus élevée en vitamine D en fin de grossesse pourrait être associée à de meilleures performances de mémoire chez les enfants à l’âge de dix ans. Mais les écarts observés restent modestes et ne concernent pas l’intelligence au sens large.