RECHERCHE MEDICALE
9 août 2026
Une plus grande quantité de vitamine D pendant la grossesse rend-elle les enfants plus intelligents ?
Une étude danoise suggère qu’une supplémentation plus élevée en vitamine D en fin de grossesse pourrait être associée à de meilleures performances de mémoire chez les enfants à l’âge de dix ans. Mais les écarts observés restent modestes et ne concernent pas l’intelligence au sens large.
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A PROPOS DES AUTEURS
Hamid Merchant est chef du département de biosciences à l'Université d'East London.
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Hamid Merchant est chef du département de biosciences à l'Université d'East London.