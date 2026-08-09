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Une femme enceinte se rend à son bureau à Tokyo.
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RECHERCHE MEDICALE

9 août 2026

Une plus grande quantité de vitamine D pendant la grossesse rend-elle les enfants plus intelligents ?

Une étude danoise suggère qu’une supplémentation plus élevée en vitamine D en fin de grossesse pourrait être associée à de meilleures performances de mémoire chez les enfants à l’âge de dix ans. Mais les écarts observés restent modestes et ne concernent pas l’intelligence au sens large.

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MOTS-CLES

enfants , naissance , bébé , intelligence , Vitamine D , cerveau , croissance , développement , atouts , grossesse , maternité , accouchement , résultats , Étude , recherche , recherche scientifique

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Hamid Merchant

Hamid Merchant est chef du département de biosciences à l'Université d'East London.

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