Une mémoire d’éléphant : révélations sur les secrets des étonnants cerveaux des pachydermes

Jorge Romero-Castillo est titulaire d'une licence en psychologie, avec une spécialisation en psychologie clinique, de l'Université de Malaga. Il est titulaire de plusieurs diplômes de troisième cycle : le master universitaire en neuropsychologie clinique de l'enfant (UMA), le master officiel en neurosciences, spécialité neurosciences cognitives (UDC), le master officiel en psychologie générale de la santé (USC) et le master officiel en philosophie, sciences et citoyenneté, spécialité sciences, langage et cognition (UMA).





Il poursuit actuellement un doctorat en psychologie avec un contrat de formation de médecins (2022) du ministère des Sciences, de l'Innovation et des Universités. Il est chercheur et professeur au département de psychobiologie et de méthodologie des sciences du comportement de la faculté de psychologie et d'orthophonie de l'université de Malaga. Il est membre associé de la Société espagnole de psychologie expérimentale (SEPEX) et rédacteur en chef adjoint de la revue Psicológica Journal. Il est membre du groupe de recherche « Neurosciences cognitives : aphasie et troubles apparentés » (UNCA) de l'université de Malaga et de l'Institut de recherche biomédicale de Malaga (IBIMA). Il est également l'auteur de publications scientifiques et de chapitres d'ouvrages, et intervient lors de diverses conférences nationales et internationales, dont les thèmes sont généralement axés sur les neurosciences.