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Des membres des unités du RAID et de la BRI avant une intervention.
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CACHEZ-MOI CETTE ULTRA GAUCHE QUE JE NE SAURAIS VOIR

21 octobre 2026

Une foutaise de la Macronie : le masculinisme

En faisant du masculinisme une menace sécuritaire émergente, le gouvernement se trompe-t-il de priorité ? L'exécutif commet une erreur d’appréciation sécuritaire qui conduit à privilégier les alertes idéologiques plutôt que les risques concrets pour le pays.

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MOTS-CLES

Emmanuel Macron , sécurité , menaces , danger , masculinisme , masculinistes , Femmes , idéologie , crise sécuritaire , services de renseignement , menace terroriste , terroristes , dérive , crise , Laurent Nuñez , Gérald Darmanin , Sébastien Lecornu , Xavier Raufer , hommes , forcené , Incel , Mouvement Incel , priorités

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 