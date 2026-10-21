CACHEZ-MOI CETTE ULTRA GAUCHE QUE JE NE SAURAIS VOIR
21 octobre 2026
Une foutaise de la Macronie : le masculinisme
En faisant du masculinisme une menace sécuritaire émergente, le gouvernement se trompe-t-il de priorité ? L'exécutif commet une erreur d’appréciation sécuritaire qui conduit à privilégier les alertes idéologiques plutôt que les risques concrets pour le pays.
4 min de lecture
MOTS-CLESEmmanuel Macron , sécurité , menaces , danger , masculinisme , masculinistes , Femmes , idéologie , crise sécuritaire , services de renseignement , menace terroriste , terroristes , dérive , crise , Laurent Nuñez , Gérald Darmanin , Sébastien Lecornu , Xavier Raufer , hommes , forcené , Incel , Mouvement Incel , priorités
THEMATIQUESFrance
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
Populaires
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.