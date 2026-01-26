RESULTATS SURPRENANTS

26 janvier 2026

Des scientifiques ont interrogé des femmes sur les ressorts du sex appeal masculin : voici leurs réponses

Une série d’études publiées ces derniers mois relance un débat ancien : la taille du pénis influe-t-elle vraiment sur l’attirance sexuelle perçue par les femmes ? Des scientifiques se sont penchés sur la question avec des méthodes rigoureuses et des résultats nuancés, offrant une perspective plus complexe que les stéréotypes populaires.