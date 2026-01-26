POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Couple (image d'illustration)

©

Couple (image d'illustration)

RESULTATS SURPRENANTS

26 janvier 2026

Des scientifiques ont interrogé des femmes sur les ressorts du sex appeal masculin : voici leurs réponses

Une série d’études publiées ces derniers mois relance un débat ancien : la taille du pénis influe-t-elle vraiment sur l’attirance sexuelle perçue par les femmes ? Des scientifiques se sont penchés sur la question avec des méthodes rigoureuses et des résultats nuancés, offrant une perspective plus complexe que les stéréotypes populaires.

Photo of La Rédaction Atlantico Atlantico.fr
La Rédaction Atlantico Atlantico.fr Go to La Rédaction Atlantico Atlantico.fr page

2 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Newsweek

MOTS-CLES

étude , Sex appeal , Femmes , hommes , pénis , caractéristiques , couple

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
La Rédaction Atlantico Atlantico.fr image
La Rédaction Atlantico Atlantico.fr