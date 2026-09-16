RECHERCHE MEDICALE
16 septembre 2026
Un virus ancien peut-il être ramené à la vie ? Voilà ce que nous révèle l'ADN d'une souche de variole vieille de 500 ans
Un virus vieux de plusieurs siècles peut-il réellement revenir à la vie ? L’analyse de fragments d’ADN d'une souche de la variole retrouvés dans des restes momifiés au Chili apporte de nouvelles réponses. Ces génomes anciens permettent notamment de retracer l’arrivée de la variole dans les Amériques et de mieux comprendre l’évolution d’un virus aujourd’hui éradiqué.
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A PROPOS DES AUTEURS
Aris Katzourakis est professeur d'évolution et de génomique au sein du Laboratoire de paléovirologie de l'Université d'Oxford.
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Aris Katzourakis est professeur d'évolution et de génomique au sein du Laboratoire de paléovirologie de l'Université d'Oxford.