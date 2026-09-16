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Une goutte de vaccin contre la variole est déposée sur le bras d'une infirmière israélienne.
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RECHERCHE MEDICALE

16 septembre 2026

Un virus ancien peut-il être ramené à la vie ? Voilà ce que nous révèle l'ADN d'une souche de variole vieille de 500 ans

Un virus vieux de plusieurs siècles peut-il réellement revenir à la vie ? L’analyse de fragments d’ADN d'une souche de la variole retrouvés dans des restes momifiés au Chili apporte de nouvelles réponses. Ces génomes anciens permettent notamment de retracer l’arrivée de la variole dans les Amériques et de mieux comprendre l’évolution d’un virus aujourd’hui éradiqué.

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MOTS-CLES

virus , souche , maladie , immunité , variole , variola , dangers , risques , adn , science , recherche médicale , OMS , vaccin , vaccination , pandémie , symptômes

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Aris Katzourakis

Aris Katzourakis est professeur d'évolution et de génomique au sein du Laboratoire de paléovirologie de l'Université d'Oxford.