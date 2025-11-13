POLITIQUE
Police Allemande. (Image d'illustration.

© DR /Pixabay

INSECURITE

13 novembre 2025

Un rapport allemand révèle que 75 % des auteurs d’infractions dans le commerce de détail outre-Rhin sont issus de l’immigration

Les centres commerciaux allemands font face à une explosion des violences, largement attribuées à des auteurs d’origine migratoire. Un rapport du GCSP alerte sur une insécurité croissante, tandis que le débat politique s’enflamme autour des causes et des réponses à apporter.

Photo of Rebeka Kis
Rebeka Kis Go to Rebeka Kis page

