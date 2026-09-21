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ATLANTI-CULTURE

21 septembre 2026

"Un petit jeu sans conséquence" : Même au XXème siècle, on ne badinait pas avec l’amour…

De : Jean Dell et Gérald Sibleyras Durée : 1h20 Mise en scène : Arnaud Allain Avec : Zahia Guinchard ou Julie Fabioux, Antoine Waroude, Sacha Cohen, Thomas Colin de Verdière et Jean-Louis Raybaud A la Folie Théâtre 6 rue de la Folie Méricourt 75011 Paris 01 43 55 14 80

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MOTS-CLES

couple , amour , Jean Dell , Gérald Sibleyras , A la Folie Théâtre

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops

Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).