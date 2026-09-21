ATLANTI-CULTURE

"Un petit jeu sans conséquence" : Même au XXème siècle, on ne badinait pas avec l’amour…

De : Jean Dell et Gérald Sibleyras Durée : 1h20 Mise en scène : Arnaud Allain Avec : Zahia Guinchard ou Julie Fabioux, Antoine Waroude, Sacha Cohen, Thomas Colin de Verdière et Jean-Louis Raybaud A la Folie Théâtre 6 rue de la Folie Méricourt 75011 Paris 01 43 55 14 80