ATLANTI-CULTURE
21 septembre 2026
"Un petit jeu sans conséquence" : Même au XXème siècle, on ne badinait pas avec l’amour…
De : Jean Dell et Gérald Sibleyras Durée : 1h20 Mise en scène : Arnaud Allain Avec : Zahia Guinchard ou Julie Fabioux, Antoine Waroude, Sacha Cohen, Thomas Colin de Verdière et Jean-Louis Raybaud A la Folie Théâtre 6 rue de la Folie Méricourt 75011 Paris 01 43 55 14 80
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).