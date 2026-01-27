DECOUVERTE ECLAIRANTE

27 janvier 2026

Un outil vieux de 480 000 ans remodèle l’histoire de l’ingénierie humaine en Europe

Une découverte archéologique majeure en Europe révèle qu’il y a près de 500 000 ans, des groupes humains produisaient des outils sophistiqués en os d’éléphant, bien avant ce que l’on croyait. Ce marteau en os de proboscidien, le plus ancien du genre identifié sur le continent, vient réécrire une partie de l’histoire de la technologie préhistorique et invite à repenser les capacités cognitives et techniques de nos ancêtres.