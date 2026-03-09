AUCUNE LIMITE ?

9 mars 2026

Un outil open source promet de supprimer les garde-fous des modèles d’intelligence artificielle

Un outil open source baptisé Heretic affirme pouvoir désactiver en quelques minutes les mécanismes de refus intégrés dans certains modèles d’intelligence artificielle. Cette approche met en lumière la fragilité potentielle des garde-fous techniques censés encadrer l’usage de ces systèmes. Décryptage.