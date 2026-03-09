AUCUNE LIMITE ?
9 mars 2026
Un outil open source promet de supprimer les garde-fous des modèles d’intelligence artificielle
Un outil open source baptisé Heretic affirme pouvoir désactiver en quelques minutes les mécanismes de refus intégrés dans certains modèles d’intelligence artificielle. Cette approche met en lumière la fragilité potentielle des garde-fous techniques censés encadrer l’usage de ces systèmes. Décryptage.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESTech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET.