POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le logo de ChatGPT, le chatbot d'intelligence artificielle d'OpenAI (image d'illustration).
See image caption
See copyright

AUCUNE LIMITE ?

9 mars 2026

Un outil open source promet de supprimer les garde-fous des modèles d’intelligence artificielle

Un outil open source baptisé Heretic affirme pouvoir désactiver en quelques minutes les mécanismes de refus intégrés dans certains modèles d’intelligence artificielle. Cette approche met en lumière la fragilité potentielle des garde-fous techniques censés encadrer l’usage de ces systèmes. Décryptage.

Photo of Benoît Grunemwald
Benoît Grunemwald Go to Benoît Grunemwald page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

IA , Intelligence Artificielle , Heretic , Open Source , modèle de langage , Sécurité

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Benoît Grunemwald image
Benoît Grunemwald

Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET.

Populaires

1Annecy : Quand la France qui allait bien se rend compte qu’elle bascule
2Pression islamiste : à Annecy, le projet de la mosquée Salem fait trembler la campagne des municipales
3Closer voit Jean Dujardin cougarisé, l'acteur clashe le mag; Brigitte Macron skie en famille; Britney Spears veut se faire ré-interner; Sofia Vergara michoute à Paris, Lauren Sanchez à NY, Madonna cuissoute à Milan; Timothée Chalamet se fait breakfast-cheffer
4Tournant pour l’Ukraine ? Quand Washington fait appel à l'expertise de Kiev sur les drones
5Lucas Jakubowicz : « Sur de nombreux points, les musulmans peuvent avoir des positions opposées à celles de la majorité des Français, y compris de ceux de gauche »
6LGBTQ+ : cette étude américaine qui révèle à quel point l’orientation sexuelle est devenue une construction politique chez les jeunes générations
7Dominique Reynié : "Avec des garde-fous illusoires, la France va vers la loi sur l’euthanasie la plus radicale au monde"