POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Eli Sharabi, un ancien otage israélien enlevé à son domicile lors de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et libéré en février 2025, pose pour une photo dans la ville israélienne d'Herzliya, le 20 octobre 2025.
See image caption
See copyright

TEMOIGNAGE

11 février 2026

Un otage du Hamas témoigne : « Celui qui a un pourquoi peut supporter n’importe quel comment »

Eli Sharabi a passé 491 jours en otage du Hamas à Gaza, sans savoir ce qu'il était advenu de sa famille. Aujourd'hui, il raconte son histoire.

Photo of Jonathon Van Maren
Jonathon Van Maren Go to Jonathon Van Maren page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Hamas , otage , témoignage , Israël , 7 octobre

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Jonathon Van Maren image
Jonathon Van Maren

Jonathon Van Maren a écrit pour First Things, National Review, The American Conservative, et est rédacteur collaborateur de The European Conservative. Son dernier livre s'intitule Prairie Lion : The Life & Times of Ted Byfield.

Populaires

1Le ministère de l’Education nationale publie les éléments qui montrent l’inefficacité de la politique de dédoublement des CP et CE1 en zones prioritaires
2« Je suis devenue "la putain de la République" pour sauver les "putains" au masculin ! »
3Et si nous n’avions rien compris à ce qui rend l’exercice physique efficace ? Voilà ce qu’en disent les scientifiques aujourd’hui
4Poilâne : chronique bien française d’un succès iconique d’une entreprise… désormais en grand danger
5Obsédées résiduelles : Francesca Albanese désigne Israël comme « ennemi commun de l’humanité » et Rima Hassan assimile le pays aux Nazis
6SOS vertige démocratique : les partis politiques comprennent très mal les attentes de leurs électeurs et les électeurs ne votent pas pour ce qu’ils disent souhaiter…
7Liaison avec Emmanuel Macron ? Golshifteh Farahani dément les rumeurs… tout en jouant avec le feu ?