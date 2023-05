Un mort Boulevard de Courcelles

Un homme a été tué Boulevard de Courcelles, à Paris, dans une fusillade cette semaine.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

On ne compte plus les morts à Marseille : un ou deux par jour ! On s’y habitue. Et ça ne fait plus que quelques lignes dans les journaux. Il en va de même avec les dealers qui tombent sous les coups d’autres dealers à Stains, à la Courneuve, à Trappes et Saint-Denis. On s’habitue. D’où notre indifférence. En plus, c’est loin de chez nous. Mais à Paris et en plein jour ?

Ce dimanche un agent immobilier d’une trentaine d’années a été abattu vers 15h, Boulevard de Courcelles dans le huitième arrondissement. Deux tueurs à moto l’ont criblé de balles. Le boulevard de Courcelles c’est ce que l’on appelle les beaux quartiers. Rien à voir avec la banlieue. A côté, il y a le paisible parc Monceau, là où les parents emmènent promener leurs enfants. Proust a habité à côté. Mais il faut être riche et fortuné pour y résider. Et c’est là-bas qu’on a tué comme on le fait à Stains, à la Courneuve, à Trappes et Saint-Denis. Pas de HLM là-bas : les immeubles sont de style haussmannien.

D’où venaient les tueurs ? Sans doute de banlieue. Mais avec des motos super puissantes on peut parcourir rapidement nombre de kilomètres. Cessez de croire que, comme on dit, "ça se passe chez eux". Ça peut se passer dorénavant - et ça se passe - près de chez nous, en bas de chez nous !