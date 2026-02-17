POLITIQUE
Blurred background"Un fil à la patte"
See image caption

ATLANTI-CULTURE

17 février 2026

"Un fil à la patte" : La passion ne tient souvent qu’à un fil qui ne se rompt jamais

Soyons fous ! De : Georges Feydeau Mise en scène : Anthony Magnier – Compagnie Viva Avec : Magali Genoud ou Fanny Lucet, Stéphane Brel, Alexandre Pavlatta ou Mathieu Lemeunier, Anthony Magnier, Eugénie Ravon ou Alexiane Torres Théâtre Le Ranelagh 5 rue des Vignes 75016 PARIS 01 42 88 64 44

MOTS-CLES

Théâtre Le Ranelagh , Georges Feydeau , Anthony Magnier , Compagnie Viva

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Rodolphe de Saint Hilaire pour Culture-Tops image
Rodolphe de Saint Hilaire pour Culture-Tops

Rodolphe de Saint Hilaire est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

