ATLANTI-CULTURE

17 février 2026

"Un fil à la patte" : La passion ne tient souvent qu’à un fil qui ne se rompt jamais

Soyons fous ! De : Georges Feydeau Mise en scène : Anthony Magnier – Compagnie Viva Avec : Magali Genoud ou Fanny Lucet, Stéphane Brel, Alexandre Pavlatta ou Mathieu Lemeunier, Anthony Magnier, Eugénie Ravon ou Alexiane Torres Théâtre Le Ranelagh 5 rue des Vignes 75016 PARIS 01 42 88 64 44