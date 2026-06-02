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Donald Trump et Benjamin Netanyahou à la fin d'une conférence de presse dans la salle à manger d'État de la Maison Blanche à Washington, le 29 septembre 2025.
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CARACTERES EXPLOSIFS

2 juin 2026

Un appel téléphonique explosif met en lumière des tensions entre Donald Trump et Benyamin Netanyahu

La relation entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu traverse une nouvelle zone de turbulences alors que la guerre au Liban et les tensions avec l’Iran continuent de structurer l’équilibre régional. Une conversation téléphonique particulièrement tendue entre les deux dirigeants, révélée par plusieurs médias, illustre un basculement : Washington ne se contente plus de soutenir Israël, il intervient désormais directement dans la conduite des opérations militaires.

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MOTS-CLES

Donald Trump , Benyamin Netanyahu , Appel téléphonique , tensions , Liban , offensive , Israël , Etats-Unis , stabilité régionale , Moyen-Orient , accords d'Abraham , Hezbollah , Guerre en Iran

THEMATIQUES

Géopolitique
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Emmanuel Cahour