Ukraine : quels scénarios à partir de maintenant ?

Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, les dirigeants ukrainiens et russes, sont engagés dans un conflit militaire depuis le 24 février 2022.

Phillips Payson O'Brien est Professeur d'études stratégiques à l’Université St Andrews. Il est l’auteur de How the War was won et The Second Most Powerful Man in the World. Il est rédacteur en chef de War in History. Il a aussi joué un rôle de premier plan en tant que commentateur sur les questions de défense et le débat sur l'indépendance écossaise. Il a témoigné devant des commissions parlementaires britanniques. Il est également apparu dans les médias comme la BBC et STV, et a publié des articles d'opinion dans le Scotsman et le Scottish Herald.

Atlantico : Selon votre analyse, quels sont les scénarios possibles à attendre de la guerre en Ukraine ?

Phillips P. O'Brien : Ce que je n'arrive pas à voir, c'est à quoi ressemblerait une victoire russe. Je ne sais plus ce que c'est. Le plan de victoire initial pour la Russie était de prendre toute l'Ukraine. L'armée qu'ils ont actuellement n'en est pas capable. Ils ne peuvent pas. L'armée n'est pas aussi forte que prévue et est trop petite. Elle a des problèmes fondamentaux sur sa puissance aérienne ainsi que des blocages logistiques. Elle va bientôt atteindre un état d'épuisement. Elle peut probablement tenir encore deux semaines, peut-être un mois maximum. Mais ils ne peuvent pas continuer indéfiniment avec ces troupes. Elles auront besoin de repos à un moment donné. Je ne pense même pas qu'ils aient ce qu'il faut pour prendre des villes, l'armée n'est pas vraiment équipée pour le combat urbain. Elle pourrait encercler les villes et les faire sauter. L'armée russe est très douée pour faire exploser des choses. Mais traduire les explosions en une victoire politique et un contrôle de l'Ukraine est presque contre-productif. Les Ukrainiens ont montré qu'ils avaient une identité nationale très forte. Alors comment vont-ils y faire face ? Surtout si leur économie est en train de s'effondrer. Je ne vois pas de victoire plausible. Prendre Kiev n'est pas une victoire à ce stade.

Vous avez mentionné sur Twitter "Un changement intéressant et notable au cours de la dernière journée dans les communications publiques de Zelensky et du secrétaire ukrainien à la Défense. On parle de victoire dans un sens plus imminent." La victoire ukrainienne est-elle un scénario plausible ? A quoi ressemble une victoire ukrainienne ?

Cela dépend de ce que vous entendez par victoire. Je ne suis pas un expert de Zelensky, mais je pense que lui et son gouvernement ont conclu que cette armée russe ne va pas être capable de conquérir l'Ukraine. Elle n'est tout simplement pas assez forte pour le faire, elle a subi trop de pertes. Mais elle peut encore faire beaucoup de dégâts. Et les Ukrainiens n'ont pas aussi peur qu'ils le pourraient. L'armée russe ne les effraie pas comme elle aurait pu le faire il y a deux semaines. Alors évidemment, ils font aussi cela pour que leur population garde le moral, mais le discours a également changé. Et les Ukrainiens n'en ont pas aussi peur qu'ils auraient pu l'être. L'armée russe ne les effraie pas comme elle aurait pu le faire il y a deux semaines. Alors évidemment, ils apparaissent pour que leur population garde le moral, mais le discours a également changé. Il y a quelques jours, ils répétaient "nous avons besoin de l'aide occidentale, nous sommes brutalisés, massacrés". Si vous croyez réellement que vous avez toujours besoin d'une zone d'exclusion aérienne parce que vous vous faites massacrer, vous n'insisteriez pas sur le fait qu'un tournant a été pris et que la victoire est à portée de main. Vous ne vous moqueriez pas des Russes et ne les insulteriez pas, comme l'a fait le ministre ukrainien de la défense jeudi, en déclarant que "l'Ukraine acceptera la capitulation russe avec compréhension".

À Lire Aussi

Quid si Vladimir Poutine allait plus loin ?

Une issue négociée de ce conflit, avec un compromis acceptable entre l'Ukraine et la Russie, est-elle possible ? Quand cela pourrait-il se produire ?

Je pense que oui. Tout est une question de volonté de compromis. Dans quelle mesure la Russie acceptera-t-elle d'atténuer son désir de s'approprier la Crimée ? La Russie fera-t-elle marche arrière, ce qui serait très difficile pour Poutine ? Et l'Ukraine accepte certaines concessions, disons de ne pas rejoindre l'OTAN. On peut imaginer des accords, mais il faudrait que les deux gouvernements changent certaines opinions qui sont pour l'heure bien arrêtées. Je ne sais pas quand cela pourrait se produire, mais si la Russie devient inefficace au combat, ils devront conclure un accord assez rapidement. Cela dépend donc de l'efficacité de la Russie au combat.

Vous avez également déclaré que "Si Poutine est incapable de remporter une victoire militaire conventionnelle, nous entrerons dans une période très dangereuse où différentes options (plus probablement chimiques et biologiques que nucléaires) seront sérieusement envisagées." Dans quelle mesure ce scénario est-il plausible ?

Je suis sceptique quant à l'utilisation d'armes nucléaires, je ne pense pas que les Russes le feront. En tout cas, ils ne le feront pas si l'OTAN n'entre pas en Ukraine. Si l'OTAN n'entre pas en Ukraine, cela signifie qu'ils doivent effectuer une première frappe nucléaire sur l'Ukraine. Cela correspond théoriquement à leur doctrine, car les Russes ont une première frappe tactique, mais je pense que ce serait un signe d'échec absolu. Cela signifie également qu'ils irradient une zone où se trouve leur propre armée. Ce qui serait plus logique, même si c'est encore très fou, serait de recourir à des armes biologiques. Ils affirment avoir trouvé en Ukraine des laboratoires où les États-Unis fabriquent des armes biologiques et chimiques avec des Ukrainiens. Ils pourraient les utiliser pour tuer les populations et prendre les villes. Parce qu'il ne veut pas perdre la face, Poutine pourrait faire quelque chose de stupide. Je ne pense même pas que cela les mène à une forme de victoire.

À Lire Aussi

Petites réflexions sur ce qui pourrait aider (militairement) l’Ukraine sans déclencher une guerre entre l’OTAN et la Russie

Les Russes demandent à des volontaires de venir du Moyen-Orient et éventuellement le soutien des troupes de Biélorussie. Cela pourrait-il changer l'issue de la guerre ?

Ils demandent des volontaires de Syrie, et je pense que c'est la preuve qu'ils sont désespérés. Ces gens n'ont jamais combattu avec l'armée russe, ils ne connaissent rien de leur doctrine militaire, de la guerre avec des blindés lourds dans un contexte européen. Donc, je ne suis pas sûr de leur utilité. Mais s'ils les utilisent, c'est le signe qu'ils ont de gros problèmes et qu'ils craignent d'envoyer davantage de soldats russes à cause de l'opinion publique.

La situation est un peu différente pour la Biélorussie, c'est une armée de conscription. Et l'opinion publique est très anti-Lukashenko depuis un certain temps, y compris dans l'armée. Il est donc dangereux d'envoyer au combat une armée qui n'aime pas ses dirigeants. C'est probablement la raison pour laquelle la Biélorussie se retient. Ils ne font pas confiance à leur propre armée. Je ne sais pas si envoyer l'armée biélorusse aiderait beaucoup les Russes.

Quelle est l'importance de l'aide des pays occidentaux pour que l'Ukraine gagne ? De quoi les Ukrainiens ont-ils besoin de leur part ? La victoire est-elle possible sans eux ?

Je pense que ce dont ils ont besoin, c'est ce pour quoi ils ont prouvé qu'ils étaient très bons : des missiles sol-air pour éliminer les avions russes, des armes antichars, des armes antivéhicules et beaucoup de drones. Ils ont également besoin de munitions et de nourriture pour continuer à fonctionner. Mais les Ukrainiens ont montré qu'ils étaient très efficaces avec ces systèmes d'armes, c'est pourquoi je leur donnerais la priorité. La question de la puissance aérienne est, je pense, la plus surprenante. Tout le monde pensait que les Russes prendraient tout de suite la domination aérienne. Les États-Unis l'auraient fait en 3 heures, les Britanniques et les Français, en un jour. Nous en sommes maintenant à deux semaines, et les Russes perdent encore beaucoup d'avions. Parce qu'ils ne sont pas si bons que cela avec. Nous avons regardé leurs armes et pensé qu'ils savaient s'en servir. Avoir de bonnes armes n'est pas pertinent si vous n'avez pas un système pour la soutenir, pour gérer toutes les opérations complexes en même temps. Les Russes ne l'ont pas.

À Lire Aussi

Guerre en Ukraine : combien de temps l’économie russe peut-elle vraiment tenir ?

Il y a de lourdes sanctions en cours à l'encontre de la Russie. Mais que se passerait-il si l'Occident décidait un boycott total, en particulier sur le pétrole et les produits pétroliers, cela ferait-il tomber la Russie ? Pourraient-ils riposter d'une manière ou d'une autre ?

La Russie va déjà être en faillite dans quelques semaines. Sa seule bouée de sauvetage est sa possibilité de vendre du pétrole en monnaie européenne. Le rouble n'a aucune valeur, ils l'admettent presque eux-mêmes. Si l'Europe et les États-Unis cessent d'acheter du pétrole, le seul endroit où la Russie peut le vendre est la Chine. Mais cela impliquerait que le prix du pétrole s'envole à l'Ouest.

Comment analysez-vous la position de la Chine depuis le début du conflit ? A-t-elle évolué ? La Chine pourrait-elle cesser de soutenir la Russie ?

Avant l'invasion, ils étaient plutôt favorables à la Russie. Je ne sais pas s'ils ont approuvé l'invasion, mais ils semblaient certainement savoir que c'était une possibilité et étaient d'accord avec cela. Le problème, c'est que deux choses se sont produites : une réaction internationale beaucoup plus dure que quiconque l'avait prévu, qui a fait de la Russie un paria, et les performances médiocres de l'armée russe. Voulez-vous être associé à un paria qui ne sait pas se battre ? Ce que nous voyons maintenant, c'est que les Chinois disent "nous voulons que cela cesse".

À Lire Aussi

Ce que la guerre en Libye peut nous apprendre de la vision géopolitique profonde de Vladimir Poutine