POINT DE VUE

Uber contre Waymo : quand les disrupteurs d’hier deviennent les défenseurs de l’ordre établi

Il y a quinze ans, Uber bouleversait le marché du taxi au nom de l’innovation et de la liberté d’entreprendre. Aujourd’hui, la même entreprise fait du lobbying pour encadrer le développement des taxis autonomes de ses concurrents. Ce retournement illustre une dynamique fondamentale de l’innovation : les disrupteurs d’hier deviennent souvent les défenseurs du système qu’ils ont créé.