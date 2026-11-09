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événement Pull Up! Waymo & Lyft Launch au One Garage le 1er octobre 2026 à Nashville, Tennessee.
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POINT DE VUE

9 novembre 2026

Uber contre Waymo : quand les disrupteurs d’hier deviennent les défenseurs de l’ordre établi

Il y a quinze ans, Uber bouleversait le marché du taxi au nom de l’innovation et de la liberté d’entreprendre. Aujourd’hui, la même entreprise fait du lobbying pour encadrer le développement des taxis autonomes de ses concurrents. Ce retournement illustre une dynamique fondamentale de l’innovation : les disrupteurs d’hier deviennent souvent les défenseurs du système qu’ils ont créé.

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MOTS-CLES

uber , disruption , Waymo , destruction créative , Economie

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A PROPOS DES AUTEURS
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Philippe Silberzahn

Philippe Silberzahn est professeur à emlyon business school. Il enseigne le management de 

l'innovation et des surprises stratégiques. Son dernier ouvrage, Tracer sa voie dans l'incertitude, est paru en novembre 2025 chez Diateino.

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