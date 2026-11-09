POINT DE VUE
9 novembre 2026
Uber contre Waymo : quand les disrupteurs d’hier deviennent les défenseurs de l’ordre établi
Il y a quinze ans, Uber bouleversait le marché du taxi au nom de l’innovation et de la liberté d’entreprendre. Aujourd’hui, la même entreprise fait du lobbying pour encadrer le développement des taxis autonomes de ses concurrents. Ce retournement illustre une dynamique fondamentale de l’innovation : les disrupteurs d’hier deviennent souvent les défenseurs du système qu’ils ont créé.
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THEMATIQUESTribunes
Philippe Silberzahn est professeur à emlyon business school. Il enseigne le management de
l'innovation et des surprises stratégiques. Son dernier ouvrage, Tracer sa voie dans l'incertitude, est paru en novembre 2025 chez Diateino.
Philippe Silberzahn est professeur à emlyon business school. Il enseigne le management de
l'innovation et des surprises stratégiques. Son dernier ouvrage, Tracer sa voie dans l'incertitude, est paru en novembre 2025 chez Diateino.