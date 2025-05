TVA

TVA sociale : une idée beaucoup plus juste qu’il n’y paraît pour financer notre modèle de protection sociale

Alors que François Bayrou relance l'idée d'une TVA sociale pour alléger le coût du travail, la gauche dénonce un impôt injuste et régressif. Mais cette critique tient-elle compte du contexte français de forte redistribution ? Entre vieilles recettes économiques, complexité du modèle social et impopularité des réformes structurelles, le débat ressurgit, révélant les lignes de fracture entre efficacité économique et justice perçue.