Trump dicte le tempo

Trump parviendra-t-il à convaincre l’UE de revenir sur ses normes environnementales et numériques ?

La déclaration conjointe entre l’Union européenne et les États-Unis, censée calmer la guerre commerciale, fixe un plafond tarifaire et assouplit certaines règles. Mais derrière ce compromis se cachent de lourdes concessions européennes : recul sur les médicaments, pressions américaines sur les réglementations vertes et numériques, et menace persistante sur la compétitivité. Un accord de court terme, qui pourrait annoncer une recomposition plus profonde des équilibres transatlantiques.