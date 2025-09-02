Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 23 au 29 août

Politiqueil y a 4 heures
Le président américain Donald Trump s'adresse aux journalistes alors qu'il signe des décrets dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, le 20 janvier 2025. (Image d'illustration)
Le président américain Donald Trump s'adresse aux journalistes alors qu'il signe des décrets dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, le 20 janvier 2025. (Image d'illustration) © JIM WATSON / AFP
Trump dicte le tempo

Trump parviendra-t-il à convaincre l’UE de revenir sur ses normes environnementales et numériques ?

La déclaration conjointe entre l’Union européenne et les États-Unis, censée calmer la guerre commerciale, fixe un plafond tarifaire et assouplit certaines règles. Mais derrière ce compromis se cachent de lourdes concessions européennes : recul sur les médicaments, pressions américaines sur les réglementations vertes et numériques, et menace persistante sur la compétitivité. Un accord de court terme, qui pourrait annoncer une recomposition plus profonde des équilibres transatlantiques.

avec Pieter Cleppe
author imagePieter Cleppe

Pieter Cleppe est le rédacteur en chef de BrusselsReport.eu, un magazine en ligne consacré à la politique européenne. Il est sur Twitter @pietercleppe.

Voir la bio »

Trump parviendra-t-il à convaincre l’UE de revenir sur ses normes environnementales et numériques ?

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

InternationalEurope