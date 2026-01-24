RACHAT AMERICAIN

24 janvier 2026

Trump et Xi topent sur TikTok mais l’algorithme du réseau social va-t-il vraiment changer ?

ByteDance, la maison mère de l’application d’origine chinoise TikTok, a cédé ses activités américaines à un consortium d’investisseurs dans le cadre d’un accord entre la Chine et les Etats-Unis. ByteDance va conserver la propriété de son algorithme et laisse à la filiale américaine de TikTok une copie de ce dernier. La société chinoise conserve 19,9% des parts, et les investisseurs américains et internationaux détiennent désormais 80,1% de la firme.