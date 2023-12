Trop manger à Noël peut faire prendre des kilos mais voilà comment facilement les perdre

Si vous prenez du poids à Noël, les recherches indiquent que ce poids peut être perdu.

La plupart des célébrations étant centrées sur la consommation de nourriture et de boissons, il n'est pas étonnant que la plupart des gens s'attendent à prendre du poids à Noël. Mais la question de savoir si cette prise de poids est temporaire ou non dépend de nombreux facteurs.

Duane Mellor est responsable de la médecine factuelle et de la nutrition à la faculté de médecine de l'Aston University, à Birmingham.

Les fêtes de fin d'année sont une période d'indulgence, la plupart des célébrations étant centrées sur la consommation de nourriture et de boissons festives. Il n'est donc pas étonnant que la plupart des gens s'attendent à prendre du poids à Noël.

En effet, de nombreuses recherches suggèrent que les gens peuvent prendre quelques kilos pendant la période des fêtes. Mais la question de savoir si cette prise de poids est temporaire ou non dépend de nombreux facteurs.

Tout d'abord, il est important de noter que notre poids corporel varie considérablement d'un jour à l'autre. Une étude portant sur trois pays européens a montré que les adultes ont tendance à peser 0,35 % de plus le lundi que le vendredi précédent.

Cela pourrait être dû au fait que les gens mangent différemment le week-end. Une étude a montré que le poids peut varier en moyenne de 1 kg en une seule journée en fonction du niveau d'activité, de la rétention d'eau et de la consommation d'aliments.

Mais pendant la période de Noël, la prise de poids a tendance à fluctuer davantage. Des études montrent qu'à Noël, les gens ont vu leur poids augmenter de 1,35 % en moyenne (environ 1,2 kg).

Une étude australienne montre également que les adultes prennent environ 0,65 % de leur poids corporel pendant la période de Noël (qui tombe pendant l'été). Ce résultat est particulièrement intéressant, car l'étude a montré que les participants avaient tendance à peser 0,23 % de moins en été qu'en hiver.

Cela suggère que la prise de poids à Noël peut être due uniquement à une suralimentation, et non pas au fait que les gens font moins d'exercice pendant les mois froids de l'hiver.

À Lire Aussi

Noël en famille n’est pas joyeux pour tout le monde et voilà comment se préparer aux réveillons émotionnellement toxiques

Mais cette prise de poids est-elle réellement due à une augmentation de la graisse corporelle ? Ou s'agit-il simplement de ballonnements, de rétention d'eau et d'une plus grande quantité de nourriture dans l'estomac ?

Le nombre de calories

Il existe peu de recherches rigoureuses sur la quantité de nourriture consommée le jour de Noël.

En revanche, si l'on considère la fête de Thanksgiving aux États-Unis - une fête également caractérisée par les excès de nourriture - les recherches montrent que les gens consomment environ 3 960 calories rien que pour le dîner de Thanksgiving. Cela se traduit par une augmentation de poids d'environ 0,5 kg à la fin de la période de Thanksgiving.

Cela représente près du double des besoins quotidiens en calories recommandés pour une femme adulte moyenne et près d'une fois et demie les besoins recommandés pour un homme adulte.

Mais ce n'est pas parce qu'il s'agit du double de la quantité de calories dont nous avons besoin que nous prenons nécessairement du poids.

Pendant de nombreuses années, on a cru qu'une consommation supplémentaire de 3 500 calories ou plus au cours d'une semaine entraînait une prise de poids de 0,5 kg. Mais les recherches actuelles suggèrent que ce n'est pas nécessairement le cas pour tout le monde. De nombreux facteurs peuvent influer sur la facilité avec laquelle une personne prend du poids et sur le nombre de calories supplémentaires qu'il faut consommer chaque semaine pour y parvenir.

Par exemple, il semble qu'en général, les hommes prennent du poids moins facilement que les femmes, en raison des différences de composition corporelle et des endroits où les graisses ont tendance à être stockées. D'autres facteurs, tels que la taille et le poids du corps, la quantité de muscles, l'âge et le niveau d'activité physique, peuvent également influer sur la facilité avec laquelle vous pouvez prendre du poids.

À Lire Aussi

Petits conseils pour communiquer avec les malades d’Alzheimer pendant les réveillons de fin d’année

En outre, vos gènes et certains problèmes de santé (comme une thyroïde sous-active) peuvent influencer la facilité avec laquelle vous prenez du poids.

Il est donc possible que, même si des personnes différentes consomment le même nombre de calories supplémentaires à Noël, l'une d'entre elles prenne plus de poids que l'autre.

Il faut également tenir compte du fait que beaucoup d'entre nous consomment des calories supplémentaires pendant plus d'une journée au cours des fêtes de fin d'année. Pour certains d'entre nous, le plaisir des fêtes commence début décembre, voire fin novembre. Cela augmente la probabilité que vous preniez du poids pendant les fêtes.

Mais supposons que vous ne vous fassiez plaisir que le jour de Noël. Il est peu probable que vous mangiez en une seule journée au point de prendre du poids. Cela s'explique en partie par le fonctionnement de notre métabolisme, qui s'équilibre sur plusieurs jours.

Néanmoins, il se peut que vous ressentiez les effets de cette journée de suralimentation pendant quelques jours, ce qui signifie que vous vous sentez "plus lourd", même si vous n'avez pas réellement pris de poids. De plus, si vous prenez un peu de poids, une fois que vous aurez repris vos habitudes, votre poids corporel reviendra également à la normale.

Même si vous prenez du poids à Noël, les recherches indiquent que ce poids peut être perdu après les fêtes et une fois que votre mode de vie s'est stabilisé.

Mais si vous voulez faire attention à ce que vous mangez pendant les fêtes, en tant que diététicien, je vous conseille les choses suivantes.

- Soyez attentif. Votre plaisir pendant les fêtes n'est pas forcément lié à la quantité de nourriture que vous mangez - il peut s'agir d'être dans le moment présent et de profiter des fêtes et de la nourriture de manière plus réfléchie. Mais lorsque vous vous laissez tenter, essayez de faire attention à la quantité de nourriture que vous mettez dans votre assiette - ne grignotez pas sans réfléchir.

À Lire Aussi

Théorème de la dinde : à quel point votons-nous comme (ou contre…) notre famille ?

- Mangez beaucoup de légumes, de salades et de fruits. Conservez les gourmandises festives riches en calories comme point d'orgue - plutôt que comme plat principal des repas.

- Essayez de faire un peu d'exercice. Une promenade en famille ou entre amis le jour de Noël ou du lendemain de Noël peut aider à compenser certaines calories et peut également aider à la digestion et aux ballonnements.

- Si vous avez encore l'impression d'avoir abusé des plaisirs de Noël, je ne vous recommande pas de vous précipiter pour prendre des résolutions pour la nouvelle année. J'encourage plutôt les gens à apporter de petits changements à leur régime alimentaire et à leur niveau d'activité physique, qui sont faciles à respecter.

Article publié initialement sur The Conversation et publié avec leur aimable autorisation

À Lire Aussi

Réveillon de Noël : tout savoir pour réussir sans danger la traversée du champ de mines caloriques