HAS

Transition de genre : mais pourquoi la Haute Autorité de santé publique ignore-t-elle les multiples avertissements et expertises qui se sont accumulés à l’étranger ?

Un document présentant les recommandations provisoires de la Haute Autorité de santé pour les personnes trans a été révélé par Le Figaro. Ces recommandations portent sur la conduite à adopter pour une demande de transition, la prescription d’hormones ou la chirurgie de réassignation de genre. Or, de plus en plus de pays pionniers sur les questions de transidentité ont tendance à revenir en arrière sur leurs politiques.