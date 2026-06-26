POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred background"Tout est calme sur les hauteurs" : Entre drame et comédie, un texte jubilatoire sur l'état du monde
See image caption

ATLANTI-CULTURE

26 juin 2026

"Tout est calme sur les hauteurs" : Entre drame et comédie, un texte jubilatoire sur l'état du monde

De : Thomas Bernhard Durée : 1h50 Mise en scène : Jean-François Sivadier Avec : Nicolas Bouchaud, Norah Krief, Frédéric Noaille, Juliette Bialek, Valérie de Champchesnel Théâtre du Rond-Point 2 bis avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS 01 44 95 98 21

Photo of Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops
Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops Go to Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops page

3 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Théâtre du Rond-Point , Drame , comédie , Thomas Bernhard , Jean-François Sivadier

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops image
Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops

Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).