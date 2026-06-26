ATLANTI-CULTURE
26 juin 2026
"Tout est calme sur les hauteurs" : Entre drame et comédie, un texte jubilatoire sur l'état du monde
De : Thomas Bernhard Durée : 1h50 Mise en scène : Jean-François Sivadier Avec : Nicolas Bouchaud, Norah Krief, Frédéric Noaille, Juliette Bialek, Valérie de Champchesnel Théâtre du Rond-Point 2 bis avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS 01 44 95 98 21
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).