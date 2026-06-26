ATLANTI-CULTURE

"Tout est calme sur les hauteurs" : Entre drame et comédie, un texte jubilatoire sur l'état du monde

De : Thomas Bernhard Durée : 1h50 Mise en scène : Jean-François Sivadier Avec : Nicolas Bouchaud, Norah Krief, Frédéric Noaille, Juliette Bialek, Valérie de Champchesnel Théâtre du Rond-Point 2 bis avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS 01 44 95 98 21