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Petits par la taille, mais redoutablement douloureux, les aphtes peuvent rendre chaque repas ou conversation pénible.
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SANTE

30 août 2026

Tout ce qu’il faut savoir sur les ulcères de la bouche

Petits par la taille, mais redoutablement douloureux, les aphtes peuvent rendre chaque repas ou conversation pénible. Pourquoi apparaissent-ils ? Comment soulager la douleur et limiter leur retour ?

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MOTS-CLES

ulcère , ulcère de la bouche , bouche , santé , santé bucco-dentaire , dents , bactéries , aphtes , remèdes , science , Bain de bouche , traitements , prévention

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Dipa Kamdar

Dipa Kamdar est maître de conférences en pratique pharmaceutique à l'Université de Kingston.

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