SANTE
30 août 2026
Tout ce qu’il faut savoir sur les ulcères de la bouche
Petits par la taille, mais redoutablement douloureux, les aphtes peuvent rendre chaque repas ou conversation pénible. Pourquoi apparaissent-ils ? Comment soulager la douleur et limiter leur retour ?
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Dipa Kamdar est maître de conférences en pratique pharmaceutique à l'Université de Kingston.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Dipa Kamdar est maître de conférences en pratique pharmaceutique à l'Université de Kingston.