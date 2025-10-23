Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Une Carte vitale, une carte d'assurance maladie à côté de gélules de médicaments et de pilules. © Philippe HUGUEN / AFP
Tous les antidépresseurs n’ont pas les mêmes effets physiques secondaires selon la classe de médicaments à laquelle ils appartiennent

Des millions de personnes dans le monde prennent des antidépresseurs. Si ces médicaments peuvent être très efficaces pour traiter des troubles mentaux tels que la dépression et l'anxiété, ils peuvent également entraîner divers effets secondaires physiques, notamment une prise de poids, des variations du rythme cardiaque et une altération de la tension artérielle.

avec Toby Pillinger
author imageToby Pillinger

Toby Pillinger est psychiatre consultant au South London and Maudsley NHS Foundation Trust et maître de conférences clinicien universitaire (NIHR) au King’s College de Londres. Ses recherches portent sur les liens entre santé mentale et physique, et se spécialisent plus particulièrement dans l’impact des médicaments psychiatriques sur le poids, le métabolisme et le risque cardiovasculaire.

