Méfiance

Tous les antidépresseurs n’ont pas les mêmes effets physiques secondaires selon la classe de médicaments à laquelle ils appartiennent

Des millions de personnes dans le monde prennent des antidépresseurs. Si ces médicaments peuvent être très efficaces pour traiter des troubles mentaux tels que la dépression et l'anxiété, ils peuvent également entraîner divers effets secondaires physiques, notamment une prise de poids, des variations du rythme cardiaque et une altération de la tension artérielle.