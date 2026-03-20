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Un piéton passe les affiches des candidats à la mairie François Piquemal (député LFI) et de Vanessa Pedinotti (Révolution Permanente), à Toulouse, le 9 mars 2026.
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HISTOIRE

20 mars 2026

Toulouse : le cimetière des éléphants socialistes

Il y a de cela tout juste 25 années, la gauche toulousaine se voyait déjà « en haut de l’affiche ». La France Insoumise n’existait pas encore, mais à l’ombre des immeubles en tuile rose poussait une extrême gauche citoyenne, issue en partie de la société civile.

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MOTS-CLES

Toulouse , Quentin Deranque , LFI , démocratie participative , Droit au Logement , François Piquemal

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Robin

Gabriel Robin est journaliste et essayiste ("Le Non Du Peuple", éditions du Cerf 2019).

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