HISTOIRE

20 mars 2026

Toulouse : le cimetière des éléphants socialistes

Il y a de cela tout juste 25 années, la gauche toulousaine se voyait déjà « en haut de l’affiche ». La France Insoumise n’existait pas encore, mais à l’ombre des immeubles en tuile rose poussait une extrême gauche citoyenne, issue en partie de la société civile.