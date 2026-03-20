HISTOIRE
20 mars 2026
Toulouse : le cimetière des éléphants socialistes
Il y a de cela tout juste 25 années, la gauche toulousaine se voyait déjà « en haut de l’affiche ». La France Insoumise n’existait pas encore, mais à l’ombre des immeubles en tuile rose poussait une extrême gauche citoyenne, issue en partie de la société civile.
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MOTS-CLESToulouse , Quentin Deranque , LFI , démocratie participative , Droit au Logement , François Piquemal
THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Gabriel Robin est journaliste et essayiste ("Le Non Du Peuple", éditions du Cerf 2019).
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A PROPOS DES AUTEURS
Gabriel Robin est journaliste et essayiste ("Le Non Du Peuple", éditions du Cerf 2019).