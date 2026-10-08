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Manifestation de solidarité avec les lycéens près de Sciences Po (Institut d'études politiques de Paris), dans le cadre d'un mouvement de contestation national concernant les conditions d'enseignement, à Paris, le 7 octobre 2026.
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LA GRANDE ILLUSION

8 octobre 2026

Toujours plus de diplômés du supérieur… mais pour quoi faire ?

En France, la massification de l'enseignement supérieur produit un nombre record de diplômés, mais génère une forte inflation académique et une inadéquation avec le marché du travail. Ce sentiment de déclassement et de frustration nourrit aujourd'hui diverses polarisations politiques et sociales au sein de la jeunesse.

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MOTS-CLES

diplômés , enseignement supérieur , élites , marché du travail , jeunesse , apprentissage , études

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre Bentata
Maître de Conférences à la Faculté de Droit d'Aix Marseille Université

Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université. 

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Virginie Martin

Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire. Virginie Martin est également co-fondatrice du Spirales Institut.

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Vincent Tournier

Vincent Tournier est maître de conférence de science politique à l’Institut d’études politiques de Grenoble.