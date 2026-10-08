LA GRANDE ILLUSION
8 octobre 2026
Toujours plus de diplômés du supérieur… mais pour quoi faire ?
En France, la massification de l'enseignement supérieur produit un nombre record de diplômés, mais génère une forte inflation académique et une inadéquation avec le marché du travail. Ce sentiment de déclassement et de frustration nourrit aujourd'hui diverses polarisations politiques et sociales au sein de la jeunesse.
17 min de lecture
MOTS-CLESdiplômés , enseignement supérieur , élites , marché du travail , jeunesse , apprentissage , études
THEMATIQUESSociété
Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.
Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire. Virginie Martin est également co-fondatrice du Spirales Institut.
Vincent Tournier est maître de conférence de science politique à l’Institut d’études politiques de Grenoble.
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