LA GRANDE ILLUSION

Toujours plus de diplômés du supérieur… mais pour quoi faire ?

En France, la massification de l'enseignement supérieur produit un nombre record de diplômés, mais génère une forte inflation académique et une inadéquation avec le marché du travail. Ce sentiment de déclassement et de frustration nourrit aujourd'hui diverses polarisations politiques et sociales au sein de la jeunesse.