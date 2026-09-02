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Le PDG d'Apple, Tim Cook, s'exprime lors de sa dernière conférence mondiale des développeurs Apple (WWDC) à l'Apple Park de Cupertino, en Californie, le 8 juin 2026.
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COMMODIFICATION DE L’IA

2 septembre 2026

Tim Cook quitte Apple sur un pari à l’IA à 100 milliards de dollars

En déléguant les modèles de fondation à des tiers comme Google, Apple parie sur la banalisation (commoditisation) des LLM. Pour Tim Cook, la valeur clé ne réside pas dans l'infrastructure, mais dans l'intégration de l'IA aux données privées et aux appareils de l'utilisateur.

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MOTS-CLES

Apple , Tim Cook , IA , Intelligence Artificielle , iOS , Gemini

THEMATIQUES

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Thomas Solignac

Thomas Solignac est entrepreneur, conférencier et expert en intelligence artificielle.

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