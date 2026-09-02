COMMODIFICATION DE L’IA

Tim Cook quitte Apple sur un pari à l’IA à 100 milliards de dollars

En déléguant les modèles de fondation à des tiers comme Google, Apple parie sur la banalisation (commoditisation) des LLM. Pour Tim Cook, la valeur clé ne réside pas dans l'infrastructure, mais dans l'intégration de l'IA aux données privées et aux appareils de l'utilisateur.