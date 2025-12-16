POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundMagellan, d'après Stefan Zweig

Magellan, d'après Stefan Zweig

ATLANTI-CULTURE

16 décembre 2025

Théâtre : Magellan, d'après Stefan Zweig

Quel voyage ! Introduction à la modernité

Photo of Anne-Claude Ambroise-Rendu pour Culture-Tops
Anne-Claude Ambroise-Rendu pour Culture-Tops Go to Anne-Claude Ambroise-Rendu pour Culture-Tops page

3 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Culture-Tops

MOTS-CLES

théâtre , Magellan , expédition , découvertes , charles quint , Detroit , tour du monde , Stephan Sweig

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Anne-Claude Ambroise-Rendu pour Culture-Tops image
Anne-Claude Ambroise-Rendu pour Culture-Tops

Anne-Claude Ambroise-Rendu est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

Populaires

1Ces investissements massifs que fait la Russie pour prendre le contrôle de l’Atlantique Nord au nez et à la barbe des Européens
2Cette redoutable politisation de la Cour des Comptes que révèle la procédure ouverte contre Sarah Knafo
3La pauvreté, cause majeure de la délinquance ? Une étude finlandaise grandeur nature vient pulvériser la doxa des tenants de la culture de l’excuse
4LFI ou la stratégie de l’assignation raciale de moins en moins masquée
5PLFSS 2026 : voilà pourquoi le VRAI déficit de la Sécurité sociale est bien supérieur à son montant officiel de 24,5 milliards d’euros
6Attentat antisémite de Bondi beach : les larmes de crocodile des « globaliseurs d’intifada »
7Économie française : la marche forcée vers le déclin paraît inéluctable 