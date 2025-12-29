ATLANTI-CULTURE

29 décembre 2025

Théâtre : "Les petites filles modernes (titre provisoire)"

De : Joël Pommerat Durée : 1h30 Mise en scène : Joël Pommerat Avec : Eric Feldman, Caroline Kerléo et Marie Malaquias. Avec les voix de David Charrier, Delphine Huot, Roxane Isnard, Pierre Sorais et Faustine Zanardo Théâtre des Amandiers 7 avenue Pablo Picasso 92000 NANTERRE 06 07 14 81 40