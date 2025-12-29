POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundThéâtre : "Les petites filles modernes (titre provisoire)"

Théâtre : "Les petites filles modernes (titre provisoire)"

ATLANTI-CULTURE

29 décembre 2025

Théâtre : "Les petites filles modernes (titre provisoire)"

De : Joël Pommerat Durée : 1h30 Mise en scène : Joël Pommerat Avec : Eric Feldman, Caroline Kerléo et Marie Malaquias. Avec les voix de David Charrier, Delphine Huot, Roxane Isnard, Pierre Sorais et Faustine Zanardo Théâtre des Amandiers 7 avenue Pablo Picasso 92000 NANTERRE 06 07 14 81 40

Photo of Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops
Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops Go to Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Théâtre des Amandiers , Joël Pommerat , filles , modernes

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops image
Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops

Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

Populaires

1La Chine prête beaucoup d’argent aux pays en voie de développement mais qui mesure combien elle en prête aussi… aux pays riches ?
2Réseaux électriques : ce fiasco que l’Europe risque encore d’aggraver
3Vaincus par le réel : et voilà comment le néolibéralisme global s’est cassé les dents sur la réalité du monde pour la même raison que… le communisme
4Et la guerre la plus meurtrière de 2025 a eu lieu loin des regards et des émotions occidentales…
5Le rapport Draghi, cette somme de solutions illusoires pour sauver l’Europe du déclassement
6L’Europe peut-elle encore échapper à un destin de colonie numérique des États-Unis ?
7Le prochain influenceur en chef de la présidentielle 2027 sera-t-il propulsé par des bots étrangers ? Le cas Nick Fuentes aux Etats-Unis suggère que c’est tout à fait possible