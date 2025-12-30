POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundThéâtre : "Le secret de Sherlock Holmes"

Théâtre : "Le secret de Sherlock Holmes"

ATLANTI-CULTURE

30 décembre 2025

Théâtre : "Le secret de Sherlock Holmes"; quel régal de percer un tel secret !

De : Christophe Guillon et Christian Chevalier Durée : 1h35 Mise en scène : Christophe Guillon Avec : Hervé Dandrieux, Christophe Guillon (ou Romain Ogereau), Emmanuel Guillon, Laura Marin, Didier Vinson Le Café de la gare 41, rue du Temple 75004 PARIS 01 42 78 52 51

Photo of Jean Ruhlmann pour Culture-Tops
Photo of Jean-Pierre Hané pour Culture-Tops
Jean Ruhlmann pour Culture-Tops Go to Jean Ruhlmann pour Culture-Tops page et Jean-Pierre Hané pour Culture-Tops Go to Jean-Pierre Hané pour Culture-Tops page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Sherlock Holmes , Le Café de la gare , théâtre , Christophe Guillon , Arthur Conan Doyle

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Jean Ruhlmann pour Culture-Tops image
Jean Ruhlmann pour Culture-Tops

Jean Ruhlmann d’abord professeur d’histoire en collège, est actuellement enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l’université de Lille – Charles de Gaulle. Le théâtre est une passion qui remonte à sa découverte du Festival d’Avignon ; il s’intéresse également aux séries télévisées. Il est, avec Charles Edouard Aubry, co-animateur de la rubrique théâtre et membre du Comité Editorial de Culture-Tops.

Jean-Pierre Hané pour Culture-Tops image
Jean-Pierre Hané pour Culture-Tops

Jean-Pierre Hané est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

 