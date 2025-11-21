POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Théâtre : "Le Fantôme de l’Opéra"

Blurred backgroundThéâtre : "Le Fantôme de l’Opéra"

ATLANTI-CULTURE

21 novembre 2025

Théâtre : "Le Fantôme de l’Opéra" : Si on aime les musicaux des années 70…

De : Adapté du roman de Gaston Leroux par Benoît Solès Chansons : Pierre-Yves Lebert Composition : Marc Demais Mise en scène : Julien Alluguette Avec : Maélie Zaffran, Ana Ka, Bastien Jacquemart, Louis Buisset, Catherine Arondel, Victor Marichal, Fabian Richard Théâtre Antoine 14, boulevard de Strasbourg 75010 PARIS

Photo of Anne-Claude Ambroise-Rendu pour Culture-Tops
Anne-Claude Ambroise-Rendu pour Culture-Tops Go to Anne-Claude Ambroise-Rendu pour Culture-Tops page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Théâtre Antoine , Le Fantôme de l'Opéra , Julien Alluguette , Marc Demais

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Anne-Claude Ambroise-Rendu pour Culture-Tops image
Anne-Claude Ambroise-Rendu pour Culture-Tops

Anne-Claude Ambroise-Rendu est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

Populaires

1Narcotrafics : et au fait, que s’est-il passé pour l’économie du Salvador lorsque les gangs ont été férocement démantelés ?
2Russie : l’énigme Lavrov
3La BCE publie une excellente analyse sur l’impact économique de la Chine sur la zone euro… tout en « oubliant » le principal élément qui lui permettrait de réagir
485% des Français s’obstinent à penser que notre système de santé est meilleur que celui des autres pays et voilà les chiffres qui prouvent que malheureusement, ils… SE TROMPENT
5Qui est encore prêt à se battre pour la France ? Les vérités très politiques (trop ?) du chef d’Etat-Major des armées
6Et si la solution pour réussir à arracher les enfants à leurs écrans était en réalité ce que beaucoup de parents d’aujourd’hui rechignent à faire…
7Cette innovation technologique majeure que personne ne distingue chez Shein