Théâtre : "Le Fantôme de l’Opéra"
21 novembre 2025
Théâtre : "Le Fantôme de l’Opéra" : Si on aime les musicaux des années 70…
De : Adapté du roman de Gaston Leroux par Benoît Solès Chansons : Pierre-Yves Lebert Composition : Marc Demais Mise en scène : Julien Alluguette Avec : Maélie Zaffran, Ana Ka, Bastien Jacquemart, Louis Buisset, Catherine Arondel, Victor Marichal, Fabian Richard Théâtre Antoine 14, boulevard de Strasbourg 75010 PARIS
