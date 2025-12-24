POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred background"C’est comme ça" de Marc Arnaud

"C’est comme ça" de Marc Arnaud

ATLANTI-CULTURE

24 décembre 2025

Théâtre : "C’est comme ça" de Marc Arnaud; agir en bon fils ou en bon père ?

De : Marc Arnaud Durée : 1 heure 20 Mise en scène : Marc Arnaud Avec : Grégory Montel, Florence Muller, Edgar Givry, Benjamin Guillard, Eléonore Joncquez et Manon Kneusé Théâtre de la Pépinière 7, rue Louis le Grand 75002 Paris 01 42 61 44 16

Photo of Anne-Marie Joire-Noulens pour Culture-Tops
Anne-Marie Joire-Noulens pour Culture-Tops Go to Anne-Marie Joire-Noulens pour Culture-Tops page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

C'est comme ça , Marc Arnaud , Théâtre de la Pépinière

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Anne-Marie Joire-Noulens pour Culture-Tops image
Anne-Marie Joire-Noulens pour Culture-Tops

Anne-Marie Joire Noulens est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).  Culture-Tops a été créé en novembre 2013 par Jacques Paugam , journaliste et écrivain, et son fils, Gabriel Lecarpentier-Paugam.

Populaires

1Cette étude qui montre que plus l’IA devient intelligente, moins elle risque de remplacer totalement nos emplois
2Ces assassinats de généraux russes qui pourraient bien cacher plus que de simples opérations ukrainiennes
3L’Europe face à l’un des pires contextes économiques de son histoire : euro au plus haut, naïveté commerciale, productivité relative en chute
4Transferts sociaux et (supposées) inégalités face à l’impôt : le graphique qui résume la réalité française en un coup d’œil
5République au bord de la crise de nerfs : cette nouvelle France que révèle la tempête autour de la commission sur l’audiovisuel public
6Le torchon brûle entre Paris et Berlin mais jusqu’où pourrait aller la colère de Merz ?
7Contrôle de l’âge sur les sites pornos : les mineurs contournent, les adultes lâchent l’affaire