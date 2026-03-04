POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred background37 Heures, de Elsa Adroguer
See image caption

ATLANTI-CULTURE

4 mars 2026

Théâtre : 37 Heures, de Elsa Adroguer

Se méfier du violeur moniteur d’auto-école

Photo of Alya Aglan pour Culture-Tops
Alya Aglan pour Culture-Tops Go to Alya Aglan pour Culture-Tops page

2 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Culture Tops

MOTS-CLES

théâtre , culture , emprise sexuelle , Viol , adolescente

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Alya Aglan pour Culture-Tops image
Alya Aglan pour Culture-Tops

Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)

Populaires

1Rupture conventionnelle : il faudra bien un jour réformer vraiment l’assurance chômage
2Frappes en Iran : six leçons géopolitiques majeures que sont incapables de voir ceux que leurs allergies à Trump et Israël aveuglent
3Après l’élimination de Khamenei, Rima Hassan ultime gardienne de la révolution islamique ?
4« Je suis venu en Occident parce que je voulais l'Occident, pas un bazar multiculturel » — Sohrab Ahmari, rédacteur en chef d'UnHerd U.S.
5Fin de la prime au sortant aux municipales : le signal avant-coureur d’un grand tremblement de terre politique ?
6Guerre au Moyen-Orient : cette flambée des prix de l’énergie que la France va subir alors qu’elle aurait parfaitement pu être maîtrisée
7Le syndicat des commissaires de police (SCPN) confirme que la menace de l’ultra gauche n'a pas été suffisamment prise en compte ces dernières années