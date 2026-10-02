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Blurred backgroundLa pièce "The Loop" de Robin Goupil est à voir au Théâtre Saint-Georges.
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ATLANTICO-CULTURE

2 octobre 2026

"The Loop" de Robin Goupil : accrochez vos ceintures, ça va secouer 

La pièce "The Loop" de Robin Goupil est à voir au Théâtre Saint-Georges.

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MOTS-CLES

culture , culture tops , the loop , Robin Goupil , théâtre , pièce de théâtre , Théâtre Saint-Georges , comédie

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Pierre Hané pour Culture-Tops

Jean-Pierre Hané est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

 

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Jean Ruhlmann pour Culture-Tops

Jean Ruhlmann d’abord professeur d’histoire en collège, est actuellement enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l’université de Lille – Charles de Gaulle. Le théâtre est une passion qui remonte à sa découverte du Festival d’Avignon ; il s’intéresse également aux séries télévisées. Il est, avec Charles Edouard Aubry, co-animateur de la rubrique théâtre et membre du Comité Editorial de Culture-Tops.