LITTERATURE

30 novembre 2025

« Thanatose » de Frédéric Bécourt

Frédéric Bécourt a publié "Thanatose" aux éditions Héliopoles. L'auteur explore dans ce roman la difficulté des relations filiales et transgénérationnelles, les interférences entre réel et virtuel, la complexité du parcours de deuil.