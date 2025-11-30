Frédéric Bécourt a publié Thanatose aux éditions Héliopoles.
LITTERATURE
30 novembre 2025
« Thanatose » de Frédéric Bécourt
Frédéric Bécourt a publié "Thanatose" aux éditions Héliopoles. L'auteur explore dans ce roman la difficulté des relations filiales et transgénérationnelles, les interférences entre réel et virtuel, la complexité du parcours de deuil.
