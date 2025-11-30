POLITIQUE
Frédéric Bécourt a publié Thanatose aux éditions Héliopoles.

LITTERATURE

30 novembre 2025

« Thanatose » de Frédéric Bécourt

Frédéric Bécourt a publié "Thanatose" aux éditions Héliopoles. L'auteur explore dans ce roman la difficulté des relations filiales et transgénérationnelles, les interférences entre réel et virtuel, la complexité du parcours de deuil.

Laurence Biava

Laurence Biava

Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).

