ATLANTI-CULTURE

"Terre des hommes" : Perdu dans le désert, entre hallucinations et espoirs

De : Antoine de Saint-Exupéry Adaptation : Pierre Devaux Durée : 1h05 Mise en scène : Thierry Harcourt Avec : Pierre Devaux (qui signe également l’adaptation) Théâtre Le Contrescarpe 5, rue Blainville 75005 Paris 01 42 01 81 88