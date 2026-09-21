ATLANTI-CULTURE
21 septembre 2026
"Terre des hommes" : Perdu dans le désert, entre hallucinations et espoirs
De : Antoine de Saint-Exupéry Adaptation : Pierre Devaux Durée : 1h05 Mise en scène : Thierry Harcourt Avec : Pierre Devaux (qui signe également l’adaptation) Théâtre Le Contrescarpe 5, rue Blainville 75005 Paris 01 42 01 81 88
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A PROPOS DES AUTEURS
Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)
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Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)