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ATLANTI-CULTURE

21 septembre 2026

"Terre des hommes" : Perdu dans le désert, entre hallucinations et espoirs

De : Antoine de Saint-Exupéry Adaptation : Pierre Devaux Durée : 1h05 Mise en scène : Thierry Harcourt Avec : Pierre Devaux (qui signe également l’adaptation) Théâtre Le Contrescarpe 5, rue Blainville 75005 Paris 01 42 01 81 88

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MOTS-CLES

Terre des Hommes , Théâtre Le Contrescarpe , Antoine de Saint-Exupéry , Pierre Devaux , Thierry Harcourt

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Alya Aglan pour Culture-Tops

Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)