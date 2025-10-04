Symboles, mémoire et ego en apesanteur

Temple bouddhiste, os de dinosaures, Tesla Roadster : cette autre course à l’espace qui envoie tout et n’importe quoi en orbite

Au-delà des fusées et des satellites, une autre course spatiale se joue : celle des objets insolites propulsés vers les étoiles. Temple bouddhiste, cendres humaines, fragments de dinosaures, ou encore la fameuse Tesla d’Elon Musk, chaque lancement révèle un même besoin : affirmer notre présence, prolonger notre mémoire ou défier la mort. Dans ce ciel devenu musée des intentions humaines, science, spiritualité et ego se confondent en un étrange miroir de notre civilisation.