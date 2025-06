Corrompu par la nécessité politique

Taxe Zucman : Olivier Blanchard, l’économiste star qui assume préférer l’idéologie que la vérité économique

Faut-il choisir entre la vérité comptable et l’indignation morale ? Dans cet entretien, Don Diego de la Vega démonte la démonstration de Gabriel Zucman, qui affirme que les plus riches paient moins d’impôts que les plus modestes. Méthodes contestées, oubli des cotisations sociales, confusion entre progressivité fiscale et vision politique : tout, selon lui, trahit une volonté d’alimenter une rhétorique idéologique plus qu’un réel diagnostic économique. Il en appelle à une rigueur oubliée, critique l’alignement d’Olivier Blanchard sur des positions militantes, et fustige une élite intellectuelle parfois plus soucieuse de plaire que de penser. Une mise au point acérée sur les dérives d’un économisme devenu spectacle.